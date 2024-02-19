Маккиннон вышел на второе место в истории НХЛ по домашней серии с очками со старта сезона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

У «Колорадо» голами отметились Росс Колтон, Джек Джонсон, Девон Тэйвз и Натан Маккиннон, который также оформил результативную передачу. Канадский форвард продлил свою результативную серию в нынешнем сезоне в домашних матчах до 26 игр. В текущей регулярке Натан набирал очки во всех домашних матчах «Колорадо» на данный момент.

Таким образом Маккиннон вышел на чистое второе место в истории НХЛ по домашней серии с очками со старта сезона, превзойдя показатель Бобби Орра (25, сезон-1974/1975). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (40, 1988/1989).