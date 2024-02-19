Появились подробности раскола между Ларионовым и Сизовым в «Торпедо»

Появились подробности раскола между главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и защитником нижегородской команды Антоном Сизовым, который перестал попадать в состав. На вчерашней пресс-конференции после матча со СКА Ларионов заявил, что защитник больше не будет играть в команде.

«Это внутренние дела команды, таково личное решение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Произошёл определённый раскол между ним и игроком, некий сбой в совместной коммуникации. За Антона пытались заступиться игроки, у помощников Ларионова были мысли вернуть его в состав. Но сам Ларионов оказался непреклонен», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне опытный 28-летний хоккеист провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (2+12) очков.