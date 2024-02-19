«Торонто» с Самсоновым победил «Сент-Луис». У Бучневича — голевая и «-1»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Мэтт Нис, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Бобби Макманн (пустые ворота). У «Блюз» забрасывали Брэндон Саад и Тори Крюг.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 19 минут 33 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-1».
Российский страж ворот «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска. Его визави из «Сент-Луиса» Джоэль Хофер совершил 25 сейвов.
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