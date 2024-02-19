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«Торонто» с Самсоновым победил «Сент-Луис». У Бучневича — голевая и «-1»

«Торонто» с Самсоновым победил «Сент-Луис». У Бучневича — голевая и «-1»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:22     1:1 Саад (Парэйко, Сундквист) – 37:14 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер) – 40:45 (pp)     1:3 Нюландер – 47:29 (sh)     2:3 Крюг (Томас, Бучневич) – 58:52     2:4 Макманн (Марнер, Броди) – 59:22    

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Мэтт Нис, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Бобби Макманн (пустые ворота). У «Блюз» забрасывали Брэндон Саад и Тори Крюг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 19 минут 33 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-1».

Российский страж ворот «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска. Его визави из «Сент-Луиса» Джоэль Хофер совершил 25 сейвов.

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