«Принципиальная игра для всех». Кривокрасов — о победе в последнем домашнем матче сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов оценил победу в последнем домашнем матче нынешнего сезона над «Ладой» (3:0).

«Это была принципиальная игра для всех. Последний матч в этом сезоне. Поэтому матч получился. Забили хорошие голы. Игра давалась, пацаны не расслабились. Играли на протяжении 60 минут так, как начали.

Много получалось в позиционных атаках? Мы уже на протяжении последнего месяца играем так. Это в принципе уже закономерно. Парни почувствовали игру, держатся за неё. Не теряют.

Отсутствие Бека? Ещё точно не могу сказать. Пока обследуется.

Сыграют ли «Снайперы» в оставшихся матчах? Будем доигрывать старым составом. У молодёжной команды свои задачи. Будем играть нашим составом, парнями, которые были с нами весь сезон. Михалёв останется со «Снайперами», а Иван Климович поедет с нами», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.