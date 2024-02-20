Нападающий Василий Атанасов сыграет за «Торпедо» впервые с 4 января в матче со «Спартаком»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо».

В состав нижегородцев на этот матч попал нападающий Василий Атанасов. Форвард получил травму ноги в игре с «Куньлунем» 4 января и всё это время восстанавливался от повреждения.

В матче со «Спартаком» Атанасов сыграет во втором звене с Максимом Летуновым и Кириллом Ворониным. «Торпедо» подходит к этой встрече с четырёхматчевой серией поражений. Нижегородцы расположились на шестом месте Запада и гарантировали себе участие в плей-офф.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах. Контракт Атанасова с «Торпедо» рассчитан до 30 апреля 2025 года.