Нападающий Василий Атанасов сыграет за «Торпедо» впервые с 4 января в матче со «Спартаком»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Бреус, Alexei Kruchinin) – 04:02 (5x5) 0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 06:32 (5x3) 0:3 Alexei Kruchinin (Коваленко, Гончарук) – 13:37 (5x4)
В состав нижегородцев на этот матч попал нападающий Василий Атанасов. Форвард получил травму ноги в игре с «Куньлунем» 4 января и всё это время восстанавливался от повреждения.
В матче со «Спартаком» Атанасов сыграет во втором звене с Максимом Летуновым и Кириллом Ворониным. «Торпедо» подходит к этой встрече с четырёхматчевой серией поражений. Нижегородцы расположились на шестом месте Запада и гарантировали себе участие в плей-офф.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах. Контракт Атанасова с «Торпедо» рассчитан до 30 апреля 2025 года.
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