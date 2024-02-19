Василий Атанасов вернулся к тренировкам на льду с «Торпедо»

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» представила фотографии с занятий на льду 21-летнего российского нападающего Василия Атанасова, восстанавливающегося после повреждения, полученного в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) в начале января.

Фото доступно в телеграм-канале «Торпедо».

Напомним, в вышеупомянутой игре с «Куньлунем» лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.

Контракт Атанасова с «Торпедо» рассчитан до 30 апреля 2025 года.