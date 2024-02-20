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«Куньлунь» крупно обыграл ХК «Сочи» и обошёл сочинцев в таблице Западной конференции

«Куньлунь» крупно обыграл ХК «Сочи» и обошёл сочинцев в таблице Западной конференции
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В Мытищах прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Сочи». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Фу (Фу, Сомерби) – 30:19 (5x5)     2:0 Броссо (Вон, Оттенбрайт) – 30:34 (5x5)     3:0 Фу (Оттенбрайт, Кэмпбелл) – 33:37 (5x5)     4:0 Макмиллан (Фрэм, Фу) – 35:38 (5x5)    

Голы в составе китайского клуба забили Цзян Фу, Девин Броссо, Паркер Фу и Брэндон Макмиллан. Голкипер «Куньлуня» Мэтт Джурасик записал на свой счёт «сухой» матч.

Благодаря этой победе «Куньлунь» обошёл «Сочи» в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Теперь китайский клуб располагается на девятом месте Запада, подвинув сочинцев на 10-ю строчку.

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