«Куньлунь» крупно обыграл ХК «Сочи» и обошёл сочинцев в таблице Западной конференции

В Мытищах прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Сочи». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в составе китайского клуба забили Цзян Фу, Девин Броссо, Паркер Фу и Брэндон Макмиллан. Голкипер «Куньлуня» Мэтт Джурасик записал на свой счёт «сухой» матч.

Благодаря этой победе «Куньлунь» обошёл «Сочи» в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Теперь китайский клуб располагается на девятом месте Запада, подвинув сочинцев на 10-ю строчку.