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Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Вегас» в гостях

Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Вегас» в гостях
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В Вегасе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози, Макдона) – 05:35     1:1 Пьетранджело (Мартинес, Стивенсон) – 14:09     1:2 Гласс (Йози, Тренин) – 19:08     1:3 Новак (Макдона, Каррье) – 28:04     1:4 Смит (Маккэррон, Шервуд) – 35:58     2:4 Карлссон (Руа, Теодор) – 40:47 (pp)     3:4 Амадио (Мартинес, Коттер) – 57:01     3:5 Нюквист – 58:11    

На шестой минуте первого периода Люк Евангелиста с передач Романа Йози и Райана Макдоны открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Алекс Пьетранджело с передач Алека Мартинеса и Чандлера Стивенсона восстановил равенство в счёте. На последней минуте игрового отрезка Коди Гласс с передач Романа Йози и Якова Тренина вновь вывел гостей вперёд.

На девятой минуте второго периода Томми Новак с передач Райана Макдоны и Александра Каррье сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коул Смит с передач Майкла Маккэррона и Кифера Шервуда забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

На 46-й секунде третьей двадцатиминутки Вильям Карлссон с передач Николя Руа и Ши Теодора сократил отставание «Вегаса» до двух шайб. На 18-й минуте периода Майкл Амадио с передачи Алека Мартинеса сделал счёт 3:4. Спустя минуту Густав Нюквист установил окончательный счёт в матче.

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