Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Вегас» в гостях

В Вегасе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На шестой минуте первого периода Люк Евангелиста с передач Романа Йози и Райана Макдоны открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Алекс Пьетранджело с передач Алека Мартинеса и Чандлера Стивенсона восстановил равенство в счёте. На последней минуте игрового отрезка Коди Гласс с передач Романа Йози и Якова Тренина вновь вывел гостей вперёд.

На девятой минуте второго периода Томми Новак с передач Райана Макдоны и Александра Каррье сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коул Смит с передач Майкла Маккэррона и Кифера Шервуда забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

На 46-й секунде третьей двадцатиминутки Вильям Карлссон с передач Николя Руа и Ши Теодора сократил отставание «Вегаса» до двух шайб. На 18-й минуте периода Майкл Амадио с передачи Алека Мартинеса сделал счёт 3:4. Спустя минуту Густав Нюквист установил окончательный счёт в матче.