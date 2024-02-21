Бобровский вплотную приблизился к Гашеку по количеству побед в НХЛ

Сегодня, 21 февраля, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 — ОТ).

Ворота «пантер» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, сделавший 28 сейвов. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 388-й в рамках Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Бобровский сравнялся с Джонатаном Куиком, заняв 16-е место в истории лиги. На 15-й строчке — чешский бывший голкипер Доминик Гашек, у которого 389 побед.

Лидером является Мартин Бродо, у которого 691 победа в рамках НХЛ.

После 56 матчей «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции с 78 очками.