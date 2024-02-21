Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: «Тампа» может выменять Хэнифина на место травмированного Сергачёва

Инсайдер НХЛ: «Тампа» может выменять Хэнифина на место травмированного Сергачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что «Тампа-Бэй» может выменять у «Калгари» защитника Ноа Хэнифина на место травмированного россиянина Михаила Сергачёва, который получил серьёзное повреждение ноги.

«Следите за «Тампой», они всегда нацелены урвать кого-нибудь в дедлайн. В руководстве клуба заинтересованы в Хэнифине, который может заменить травмированного Михаила Сергачёва», — написал инсайдер в своей соцсети.

Напомним, Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16».

Хэнифин в текущем сезоне провёл 56 матчей за «Флэймз» и набрал 30 (9+21) очков с показателем полезности «+11».

Материалы по теме
Фото
«Семья здесь. Жизнь хороша». Сергачёв показал фото после операции на ноге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android