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Инсайдер НХЛ: «Тампа» может выменять Хэнифина на место травмированного Сергачёва

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что «Тампа-Бэй» может выменять у «Калгари» защитника Ноа Хэнифина на место травмированного россиянина Михаила Сергачёва, который получил серьёзное повреждение ноги.

«Следите за «Тампой», они всегда нацелены урвать кого-нибудь в дедлайн. В руководстве клуба заинтересованы в Хэнифине, который может заменить травмированного Михаила Сергачёва», — написал инсайдер в своей соцсети.

Напомним, Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16».

Хэнифин в текущем сезоне провёл 56 матчей за «Флэймз» и набрал 30 (9+21) очков с показателем полезности «+11».