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«Семья здесь. Жизнь хороша». Сергачёв показал фото после операции на ноге

«Семья здесь. Жизнь хороша». Сергачёв показал фото после операции на ноге
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв показал фотографию после операции на ноге. Россиянин получил тяжёлую травму в матче с «Рейнджерс», и теперь ему предстоит долгое восстановление. Точные сроки возвращения защитника в строй пока неизвестны. Сергачёв сделал фотографию в гипсе и на коляске в сопровождении жены.

«Семья здесь. Первый раз на улице за 3 дня. Жизнь хороша», — написал Сергачёв в своей соцсети.

Фото: соцсети Сергачёва

Напомним, Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16».

Следующий матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведёт в гостях с «Бостон Брюинз» 14 февраля.

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