Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив собственное же достижение

Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив собственное же достижение
Остон Мэттьюс
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе первого периода гости впереди — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Перерыв
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Броди, Лильегрен) – 01:56     0:2 Мэттьюс (Лильегрен, Марнер) – 05:01 (pp)     0:3 Нюландер (Марнер, Таварес) – 15:27 (pp)    

Автором второй шайбы «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 50-м в нынешнем сезоне. 26-летний форвард стал первым хоккеистом в текущей регулярке НХЛ, кто смог добраться до этой отметки. Ближайший преследователь Мэттьюса в снайперской гонке — нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт — отстаёт теперь уже на 11 точных бросков.

Примечательно, что Остон установил новый рекорд НХЛ, став самым быстрым игроком в лиги, родившимся в США, по скорости достижения 50 шайб в регулярке. Мэттьюсу хватило всего 54 матчей, чтобы достичь этой отметки. Прежнее достижение (62 матча) принадлежало ему же и было установлено два года назад. Также в сезоне-1992/1993 50 голов за 62 матча забил и Кевин Стивенс.

Материалы по теме
Мы же говорили, что Мэттьюс — легенда! Оформил два хет-трика подряд и поставил рекорд века
Мы же говорили, что Мэттьюс — легенда! Оформил два хет-трика подряд и поставил рекорд века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android