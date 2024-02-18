Мы же говорили, что Мэттьюс — легенда! Оформил два хет-трика подряд и поставил рекорд века

Прошло всего два дня с того момента, как Остон Мэттьюс оформил пятый хет-трик в этом сезоне. На это ему потребовался всего 51 матч — ровно треть своих голов за этот отрезок американец забил за пять матчей. Уже тогда результаты Мэттьюса были историческими — форвард повторил и улучшил несколько рекордов «Торонто», а также стал третьим игроком за последние 30 лет, сумевшим сделать пять хет-триков в течение одной регулярки. После того матча с «Филадельфией» мы назвали Остона легендой.

Ну что ж, мы же говорили!

Угадаете, кто открыл счёт в сегодняшней игре с «Анахаймом» уже на четвёртой минуте встречи? Да, это снова сделал Мэттьюс, с лёгкостью оторвавшись от Лео Карлссона в слоте и в касание замкнув передачу из-за ворот. К концу первого периода его одноклубники увеличили преимущество до трёх шайб — голы Макманна, Маккейба и Нюландера, набравшего сегодня 500-е очко в НХЛ, разбавил точный бросок Фрэнка Ватрано, спасшего «уток» от полного позора уже в первой двадцатиминутке.

Наставник «Дакс» Грег Кронин решил немного встряхнуть команду, заменив голкипера Лукаша Достала после перерыва. Вышедший на замену Джон Гибсон оставался «сухим» всего 50 секунд — щелчок Мэттьюса из правого круга вбрасывания в большинстве сразу дал понять стражу ворот «Анахайма», что сегодня ему тоже придётся несладко.

В следующие четыре минуты Гибсон пропустил ещё два раза — сперва Бертуцци реализовал ещё одно большинство, а затем… Кто-нибудь, отключите ему автоприцеливание — Мэттьюс оформил хет-трик во втором матче подряд, доведя количество голов в сезоне до 48. За 52 игры.

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В эти моменты довольно забавно наблюдать за реакцией самого Остона, а точнее, за её полным отсутствием. Будто бы этот хоккейный мир ему абсолютно понятен и в своём познании он настолько преисполнился, что все эти голы ему уже неинтересны.

Тем не менее на счету Мэттьюса очередной рекорд — ни один игрок в истории «Торонто» не делал шесть хет-триков за один сезон. Последним в НХЛ, кто достигал такого показателя, был легендарный Марио Лемье в сезоне-1995/1996, то есть 28 лет назад. На тот момент сам Остон ещё даже не родился — в сентябре ему исполнится только 27. А сегодня он установил рекорд XXI века.

К слову, это не первый случай в нынешней регулярке, когда Мэттьюс оформляет хет-трики в двух матчах подряд — в октябре он последовательно огорчил тремя шайбами «Монреаль» и «Миннесоту». Предыдущим игроком с таким достижением был Уэйн Гретцки в сезоне-1983/1984. В том чемпионате он оформил аж 10 хет-триков, и это до сих пор является рекордом НХЛ за всё время. Выходит, Остону ещё есть к чему стремиться.

Мэттьюс сделал счёт 7:1 к исходу 26-й минуты матча — к тому моменту весь «Анахайм» бросил в створ столько же раз, сколько «Торонто» забил. Стоит ли говорить, что вторая часть встречи была абсолютной формальностью, и даже её «Дакс» умудрились проиграть — ещё до второго перерыва Макманн оформил дубль, а в третьем периоде команды обменялись голами.

Первой звездой встречи, естественно, был признан Мэттьюс, который к трём голам добавил два ассиста, совершив пять результативных действий за 14 минут и 52 секунды — сегодня это было лишь восьмое (!) игровое время среди форвардов «Мэйпл Лифс». И даже этого ему хватает, чтобы продолжать творить историю. Прямо сейчас Остон играет в какой-то отдельной лиге — ближайшего преследователя в снайперской гонке он опережает уже на девять голов, и теперь вопрос лишь в том, сможет ли будущий обладатель третьего «Ришара» в карьере стать первым игроком в XXI веке, забросившим более 70 шайб за регулярку.