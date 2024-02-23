Огирчук: в той ситуации любой в «Салавате» забил бы «Ак Барсу» на моём месте

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук рассказал о своей заброшенной шайбе казанскому «Ак Барсу» (2:1) в матче 10 февраля.

«Победный гол в ворота «Ак Барса» — один из самых крутых моментов в карьере? Конечно. Когда все трибуны поднимаются и когда все болельщики кричат твою фамилию – это очень здорово и очень приятно. Хотелось бы как можно чаще радовать своих болельщиков.

Была пересменка. В «Салавате» не имеет значения, поставили тебя в первую тройку, в третью или четвёртую, потому что у нас все звенья равные. Всё равно присутствует коннект. Мы прочувствовали друг друга, а то, что я открылся под бросок…. Любой, кого бы выпустили на лёд в той ситуации, сыграл бы точно так же и так же бы забил», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»: