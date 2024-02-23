«Для спорта нужно гражданство России». Интервью с новым форвардом «Салавата»

24-летний нападающий Даниил Огирчук месяц назад получил вызов в «Салават Юлаев» из клуба ВХЛ «Торос» и уже отметился невероятно важным голом для всех болельщиков уфимской команды. 10 февраля Даниил принёс победу «Салавату» в «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (2:1), сумев реализовать большинство.

Огирчук является хоккеистом необычной судьбы. Даниил родился в Эстонии и только в девятилетнем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где на протяжении долгого времени являлся игроком системы СКА. В сезоне-2018/2019 Даниил дебютировал в КХЛ, проведя три матча в составе армейского клуба, а в сезоне-2020/2021 он был задействован в одном из многочисленных обменов между СКА и «Сочи».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое нападающий дал в Москве за день до матча «Салавата» с местным «Динамо», он поделился мнением о дебютном сезоне за уфимский клуб, прокомментировал гол в ворота «Ак Барса», рассказал детали своей жизни на две страны, а также назвал любимых игроков в НХЛ, за которых продолжает болеть по сей день.

«Мне сказали работать над скоростью принятия решений»

— На полноценной основе вас подняли в «Салават Юлаев» лишь в конце января – всего за месяц до начала плей-офф. Сами ещё сохраняли надежду, что в этом сезоне получится закрепиться в КХЛ?

— Не предполагал, а просто делал свою работу. Там уже всё зависело не от меня.

— После двух сыгранных матчей за «Салават» в октябре получили какие-то конкретные установки от тренерского штаба на время нахождения в фарм-клубе?

— Мне объяснили, над чем необходимо работать. Старался всё это выполнять. Пытался углубиться в игру и делать всё возможное, приносить результат команде. Это дало свои плоды.

— А если конкретизировать? Над чем в первую очередь было необходимо работать?

— Мне сказали работать над скоростью.

— Не хватало скорости в КХЛ после перехода из ВХЛ?

— Скорости принятия решений.

«Если меня отправят в ВХЛ, в этом не будет ничего такого»

— Обычно дальневосточный выезд является одной из самых сложных частей сезона для любой команды КХЛ, но для вас он стал путёвкой в основной состав клуба КХЛ. Сразу осознавали, что за этот шанс нужно цепляться как в последний раз?

— Это был для меня очередной вызов. Слава богу, что я с ним справился.

— В плане личной уверенности помогло, что уже в первом матче поездки удалось отметиться результативным действием?

— Безусловно. Это действительно дало мне толчок вперёд.

— Уже можете себя называть полноценным игроком основного состава или ещё существуют опасения, что могут отправить в ВХЛ?

— Это не опасения. Если так случится, то это будет новый вызов. Если надо будет помочь и если меня отправят в «Торос» поднабраться игровой практики, то поеду в ВХЛ, и в этом здесь нет ничего такого.

Даниил Огирчук, Максим Березин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— За последние несколько лет мы видим целый пласт игроков, которым удалось развиться в ВХЛ, после чего они очень достойно проявляют себя уже в КХЛ. Уровень Вышки действительно поднимается?

— В этом есть своя правда. Игроки там ничуть не хуже. Есть даже те, кто сильнее, чем в КХЛ. Просто у каждого свой путь, по которому он движется. Если тебя отправили в ВХЛ, не стоит опускать руки – наоборот, нужно работать и идти дальше.

«Зелёный — мой любимый цвет»

— Далеко не каждому игроку удаётся отличиться в его первом «зелёном дерби» в карьере. Сразу прониклись атмосферой самого принципиального соперничества для «Салавата»?

— Это был и для меня очень принципиальный матч. Скажем так: зелёный – это мой любимый цвет (смеётся). Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя. Слава богу, что всё так получилось.

— Уже удалось прочувствовать, что «Салават» является достоянием всей республики?

— Безусловно. Все за него болеют. У команды очень много болельщиков. Хотелось бы им сказать спасибо – они гонят нас вперёд и делают всё от себя зависящее – а нам нужно только выходить на лёд и показывать, что умеешь.

Даниил Огирчук Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— На улицах узнают?

— И такое бывает.

— Как относитесь к популярности? Не всем хоккеистам нравится такое внимание, когда они находятся за пределами стадиона.

— Лично мне очень приятно. Если кто-то хочет сфотографироваться, то вообще без проблем. Я к этому очень хорошо отношусь.

«В той ситуации любой в «Салавате» забил бы «Ак Барсу» на моём месте»

— Победный гол в ворота «Ак Барса» на данный момент – один из самых крутых моментов в вашей карьере?

— Конечно. Когда все трибуны поднимаются и когда все болельщики кричат твою фамилию – это очень здорово и очень приятно. Хотелось бы как можно чаще радовать своих болельщиков.

— Если вспомнить эпизод с заброшенной шайбой, то на льду ещё оставалось четыре игрока первой спецбригады большинства, но вы уже успели появиться как игрок второй бригады. Как получилось с ходу разыграть голевую комбинацию?

— Была пересменка. В «Салавате» не имеет значения, поставили тебя в первую тройку, в третью или четвёртую, потому что у нас все звенья равные. Всё равно присутствует коннект. Мы прочувствовали друг друга, а то, что я открылся под бросок…. Любой, кого бы выпустили на лёд в той ситуации, сыграл бы точно так же и так же бы забил.

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— Есть ли игрок в «Салавате», с которого берёте пример и за которым наблюдаете пристальнее всего? Может быть, это Саша Хмелевски?

— Точно. На данный момент это Саша. Он тот игрок, за которым хочется следить, наблюдать и брать от него лучшее.

— Часто говорят, что иностранные игроки, которые приезжают в КХЛ из НХЛ, даже готовятся к матчам не так, как это принято в России?

— Начнём с того, что не могу сказать, что поиграл с большим количеством игроков из НХЛ, чтобы делать какие-то сравнения. Саша – очень сильный хоккеист, но он не ведёт себя как-то иначе, чем другие игроки.

«Кто попадётся нам в плей-офф, тому не поздоровится»

— На западный выезд отправились без ещё одного ключевого североамериканца – Джоша Ливо – и так совпало, что в двух матчах не смогли забить ни одного гола. Это такое неудачное совпадение или он действительно настолько важен для команды?

— И Джош – важная фигура, и в целом команда может забивать намного больше. Просто где-то не хватило хладнокровия и холодной головы, чтобы реализовать те моменты, которые мы создавали. Шансы были – оставалось их только использовать.

— Эти поражения от западных топ-клубов показали вашей команде, в чём необходимо прибавить в оставшееся время до старта плей-офф?

— Сто процентов. Нам есть над чем работать, и мы внесём коррективы. Будем исправляться.

— Многие шутили, что игроки «Салавата» на подсознательном уровне и сами не прочь потерять побольше очков, чтобы точно обезопасить себя в первом раунде плей-офф от путешествия в Хабаровск, особенно учитывая, что в прошлом году команда проиграла «Адмиралу».

— Если честно, то не слежу за этими разговорами. Скажу так – кто попадётся нам в плей-офф, тому не поздоровится.

— Вы не были игроком «Салавата» в прошлом сезоне, но наверняка знаете, как выступила команда в плей-офф. Сейчас внутри раздевалки чувствуется дополнительная ответственность за итог сезона?

— Всегда ходят разговоры на тему, какой матч самый важный. А самый важный матч – следующий. Не думаю о будущем и о том, с кем и на кого мы будем выходить. Живу сегодняшним днём и готовлюсь к каждой следующей игре.

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«Обмены между СКА и «Сочи»? Обсуждения не было. Не всё зависит от тебя»

— Какие основные воспоминания остались в голове от огромного периода времени, проведённого в системе СКА?

— Действительно много времени провёл в Санкт-Петербурге. Очень хороший и приятный город. Он близок к моему дому. Что касается хоккея, то не могу отметить чего-то одного самого главного. Думаю, что, в какой клуб ты бы ни попал, нужно всегда проявлять себя.

— Осталось ли разочарование или претензии к себе, что не получилось выиграть конкуренцию и пробиться в СКА?

— Ни в коем случае. Это просто жизненный этап.

Даниил Огирчук в матче за «СКА-1946» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Вы были одним из хоккеистов, задействованных в уже легендарных обменах между СКА и «Сочи». Внутри самих команд ходили какие-то шутки на тему частых сделок между клубами?

— Если честно, то какого-то обсуждения не было. Не всё зависит от тебя. Сказали поехать, и ты поехал. Тут мало на что можно повлиять.

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— Какой опыт вынесли из сезона в КХЛ в составе «Сочи», когда сыграли 24 матча?

— Нужно добавлять в уверенности и быть более спокойным к себе. Не нужно требовать от себя того, чего ты не можешь сделать. Нужно выполнять свою работу и делать то, что говорит тренерский штаб. Идти только вверх.

— После не самого яркого прошлого сезона в «СКА-Нева» уже сами понимали, что настало время менять обстановку?

— Все мы люди, и у каждого есть как взлёты, так и падения. Прошлый сезон действительно стал разочарованием для меня. Нужно было перестраиваться, готовиться как-то иначе. Я постарался поменять всё, и получилось так, что поменял и клуб. Дай бог, чтобы это принесло свои плоды.

— То есть летнюю подготовку радикально поменяли под новый сезон?

— Не скажу, что радикально, но кое-что поменял. Где-то головой перестраивался. Другие мысли должны были быть.

«Ничего не имею против Эстонии, но для спорта нужно гражданство России»

— Вы родились в Эстонии, хоть и в русскоязычном крае, но всё-таки страна никогда не относилась к хоккейным державам. Как пошли в хоккей?

— Из-за того, что был маленьким и худеньким, меня отправили в свою группу и не дали заниматься со старшими. Сначала катался со стулом, учился. Спасибо моему первому тренеру Сан Санычу Колпакову. Он как раз недавно приезжал на игру со СКА. Вот у него я и начал карьерный рост. Дальше переехал в Санкт-Петербург благодаря родителям, которые этому поспособствовали. Они посчитали, что нужно дальше развиваться.

Захар Бардаков, Даниил Огирчук Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— В одном из интервью вы говорили, что отказались от гражданства Эстонии, но на многих хоккейных порталах у вас оно всё ещё фигурирует. У них устаревшая информация?

— В целом да. В Эстонии у меня есть только вид на жительство. Паспорт у меня русский. От гражданства Эстонии я не то чтобы отказался…

— Там нельзя же иметь двойное гражданство.

— Можно, но до 18 лет. Принято было решение, что для спорта и для себя нужно иметь гражданство России. Я ничего не имею против Эстонии, но принял такое решение.

— Какую-то связь с Эстонией сейчас ещё поддерживаете?

— Да, конечно. У меня и родственники, и жена оттуда, и все друзья там остались. Без проблем туда езжу и благодарен, что есть такая возможность. Каникулы и межсезонье провожу там.

«Восхищён Овечкиным и Панариным. Болею за рекорд Александра и держу кулаки за 100 очков Артемия»

— Насколько пристально удаётся следить за матчами НХЛ, учитывая, что там играет Артемий Панарин, которого вы называли одним из своих кумиров?

— Держу за него кулаки, чтобы выбил 100 очков в сезоне.

— Справится?

— Думаю, что да.

— Чем он вам приглянулся как игрок?

— Манерой игры. Хладнокровием. Человек ни к чему не привязан и делает своё дело. Мне бы хотелось немного из его игры перенять себе.

— Какой навык хочется приобрести?

— Он очень техничный игрок с хорошим броском. Голова работает. Я не скажу, что у меня где-то есть сильная просадка, но в целом хотелось бы каждого навыка себе по чуть-чуть добавить.

— Вас поражает, что в 32-летнем возрасте Артемий умудряется всё сильнее прогрессировать и выходить на новый и новый уровень?

— Я скажу, что это происходит не только с ним. Лично мне хочется, чтобы и Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе. Болею за то, чтобы он его превзошёл.

— Вы прямо акцентированно болеете за россиян в НХЛ?

— Александр вообще был моим фаворитом в детстве. И плакат у меня висел. Можно сказать, что я ими восхищён – что Овечкиным, что Панариным.