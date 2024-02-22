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Никита Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ

Никита Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ
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В эти минуты в Москве проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе – 18:37 (4x5)     1:1 Римашевский (Уил, Готовец) – 26:19 (5x5)     2:1 Гусев – 40:47     3:1 Джиошвили (Ильенко, Миронов) – 52:58 (5x4)     3:2 Пилипенко – 57:56 (5x4)    

Форвард «Динамо» Никита Гусев на 47-й секунде третьего игрового отрезка реализовал штрафной бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017).

Отметим, что у Гусева, кроме этого матча, будет ещё две встречи для того, чтобы установить новый рекорд лиги. «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА.

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