Никита Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу бело-голубых.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Форвард «Динамо» Никита Гусев на 47-й секунде третьего игрового отрезка реализовал штрафной бросок.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017).
Отметим, что у Гусева, кроме этого матча, будет ещё две встречи для того, чтобы установить новый рекорд лиги. «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА.
- 22 февраля 2024
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