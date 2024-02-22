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Успеет ли Никита Гусев побить рекорд Сергея Мозякина?

Успеет ли Никита Гусев побить рекорд Сергея Мозякина?
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев близок к рекорду результативности за один сезон Сергея Мозякина. На счету Гусева 84 (22+62) очка в 64 матчах нынешнего сезона. Рекорд Мозякина – 85 (48+37) баллов в 60 встречах в сезоне‑2016/2017. Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 619 матчей, совершив 593 (212+381) результативных действия.

До конца регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести три домашних матча: с череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Успеет ли Никита Гусев побить рекорд Сергея Мозякина?»

В прошлом матче с «Салаватом Юлаевым» Гусев не смог набрать очков и прервал свою семиматчевую результативную серию. Следующий матч с «Северсталью» состоится сегодня, 22 февраля.

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