Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали»

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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 19-й минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Егор Римашевский с передач Джордана Уила и Кирилла Готовца восстановил равенство в счёте.

Форвард «Динамо» Никита Гусев на 47-й секунде третьего игрового отрезка реализовал штрафной бросок. Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку. На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передач Артёма Ильенко и Андрея Миронова забросил третью шайбу в ворота гостей. На 18-й минуте периода Кирилл Пилипенко сократил отставание череповчан до минимума.

В оставшихся матчах «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА. «Северсталь» в конце регулярки в гостях встретится со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».

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