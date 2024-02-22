Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали»

Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе – 18:37 (4x5)     1:1 Римашевский (Уил, Готовец) – 26:19 (5x5)     2:1 Гусев – 40:47     3:1 Джиошвили (Ильенко, Миронов) – 52:58 (5x4)     3:2 Пилипенко (Буренов, Ярош) – 57:56 (6x4)    

На 19-й минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Егор Римашевский с передач Джордана Уила и Кирилла Готовца восстановил равенство в счёте.

Форвард «Динамо» Никита Гусев на 47-й секунде третьего игрового отрезка реализовал штрафной бросок. Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку. На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передач Артёма Ильенко и Андрея Миронова забросил третью шайбу в ворота гостей. На 18-й минуте периода Кирилл Пилипенко сократил отставание череповчан до минимума.

В оставшихся матчах «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА. «Северсталь» в конце регулярки в гостях встретится со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android