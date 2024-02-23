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Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»

Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Саад (Сундквист, Шенн) – 24:38 (pp)     2:0 Бучневич (Томас, Кайру) – 24:45     3:0 Бучневич (Кайру, Томас) – 25:10     4:0 Бучневич (Томас) – 49:21    

В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Павел Бучневич, ещё одну шайбу забросил американский форвард Брэндон Саад.

«Сент-Луис» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 62 очка в 56 матчах. «Айлендерс» занимают 11-е место на Востоке, клуб набрал 60 очков в 56 встречах.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Детройтом», а «Айлендерс» встретятся с «Тампой».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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