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Кочетков признан первой звездой игрового дня НХЛ. Бучневич — на втором месте

Кочетков признан первой звездой игрового дня НХЛ. Бучневич — на втором месте
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Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов по итогам прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан 24-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, отразивший все 44 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (1:0) и оформивший третий «сухарь» в сезоне.

Вторая звезда – российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, оформивший хет-трик в домашней встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Замкнул тройку лучших его партнёр по команде – вратарь Джордан Биннингтон, совершивший 38 сейвов.

Напомним, Кочетков в нынешнем сезоне провёл 29 матчей, в которых отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,37. На счету Бучневича 46 (22+24) результативных действий в 54 матчах при показателе полезности «+11».

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