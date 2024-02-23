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Кочетков сделал 44 сейва, оформил сухой матч и поучаствовал в массовой драке, гениальная передача Шестёркина, видео

Шоу русских вратарей НХЛ. Кочетков влез в массовую драку, Шестёркин отдал гениальный пас!
Лев Лукин
Кочетков сделал 44 сейва
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А Бобровскому не хватило 19 секунд до «сухого» матча.

Не так давно мы писали, что российские вратари проводят не лучший сезон в НХЛ. Разумеется, на фоне прошлых лет, когда номинации на «Везину» не обходились без наших соотечественников, когда Василевский приводил «Тампу» к Кубку Стэнли, а Шестёркин примерял звание нового короля Нью-Йорка.

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Но это общая картина, а локально наши голкиперы по-прежнему периодически устраивают концерты в лучшей лиге мира. Например, прошедшей ночью с лучшей стороны отличились Сергей Бобровский, Пётр Кочетков и Игорь Шестёркин.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 59:41    

Первые двое играли друг против друга в воротах «Флориды» и «Каролины». Собственно, Кочетков с Бобровским почти до финальной сирены оставались главными героями матча, отказываясь пропускать, и лишь на отметке 59:41 Себастьян Ахо подобрал ключ к владениям голкипера «пантер».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кочеткова же так и не пробили, Пётр закончил матч с 44 сейвами и заслуженным «сухарём». Ну а после финальной сирены Кочетков в своём стиле с большим удовольствием поучаствовал в массовой заварушке.

ВИДЕО

Задался игровой вечер и для стража ворот «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Россиянин помог «синерубашечникам» добиться крупной победы в гостях над «Нью-Джерси», отразив 39 бросков и пропустив лишь единожды.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 09:14 (pp)     0:2 Лафреньер – 17:56     0:3 Крайдер (Панарин, Шестёркин) – 29:53     0:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 39:20     0:5 Трочек (Панарин, Густафссон) – 54:29     1:5 Хьюз (Тоффоли) – 57:53    

Более того, в середине второго периода Шестёркин отдал изумительный, продуманный пас с рикошетом от борта на Артемия Панарина, разогнал атаку, которую через секунду голом завершил Крис Крайдер. Шикарное действие от Игоря!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шестёркин стал главным героем «Рейнджерс» в матче, где «синерубашечники» умудрились забить пять голов с 18 бросков, а у своих ворот всё подчистил российский голкипер. И это уже девятая подряд победа команды Питера Лавиолетта.

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