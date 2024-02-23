Бучневич — о хет-трике с «Айлендерс»: это хорошо для уверенности в себе

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о крупной победе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором ему удалось оформить хет-трик.

«Важно лишь только то, что мы набрали два очка. Забить может любой. Прежде всего это хорошо для уверенности в себе, ведь в конце концов это всё те же два очка», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что Бучневич был признан второй звездой по итогам завершившегося игрового дня НХЛ. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Павел принял участие в 54 матчах, в которых отметился 46 (22+24) результативными действиями при показателе полезности «+11», получив 40 минут штрафного времени.