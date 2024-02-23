Новиков: у Бучневича нет права на ошибку, он вынужден постоянно что-то доказывать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича, который оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).

«Такие хоккеисты, как Павел, достойны только самого большого уважения к себе. Они не настолько раскручены, как более звёздные игроки, и вынуждены постоянно что-то доказывать в каждой игре, а это очень тяжело. У них нет права на ошибку, как у других. Бучневич, Дадонов, Наместников каждый день цепляются за свои шансы в НХЛ», — приводит слова Новикова RT.

Отметим, что Бучневич был признан второй звездой по итогам завершившегося игрового дня НХЛ. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Павел принял участие в 54 матчах, в которых отметился 46 (22+24) результативными действиями при показателе полезности «+11», получив 40 минут штрафного времени.