Ещё один русский отгрузил хет-трик в НХЛ! Теперь «Сент-Луис» продаст Бучневича подороже?

«Сент-Луис» продолжает борьбу за право попасть в кубковую восьмёрку Западной конференции НХЛ, хотя поражения в последних двух матчах не очень-то этому и помогли. Сегодня к ним в гости приехал «Айлендерс», который, конечно, ещё не теряет надежд на уайлд-кард, но при этом находится в не самом выгодном положении.

По итогам встречи с «блюзменами» это положение стало ещё чуточку хуже, хотя долгое время ничего этого не предвещало — до начала второго периода ни одна из команд не смогла открыть счёт, а игра была более-менее равной. Но в стартовом отрезке второй двадцатиминутки произошло то, чего, пожалуй, не ожидал вообще никто.

«Островитяне» каким-то образом умудрились полностью провалить совсем небольшой промежуток времени, который, как окажется позже, стал ключевым в этом матче. Всё началось с гола Брэндона Саада в большинстве. До выхода оштрафованного Кайла Палмьери оставалось всего 10 секунд, когда американский форвард нашёл свободное место на пятаке нью-йоркцев и откликнулся на передачу Оскара Сундквиста.

Пропущенная шайба повлияла на гостей худшим из возможных способов — «Блюз» выиграли следующее вбрасывание, быстро вошли в зону соперника и удвоили преимущество. «Айлендерс» вновь проспали игрока на пятаке, но на этот раз это был Павел Бучневич, который забросил во второй игре подряд и в третий раз за четыре последних матча.

Но и это ещё не всё — в этой же смене «Сент-Луис» смог убежать в быструю контратаку и в третий раз поразить ворота Семёна Варламова! Точный бросок вновь оказался на счету Бучневича, который в касание пробил соотечественника из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Три гола хозяев разделили всего 32 секунды — это новый рекорд в истории «Сент-Луиса». Саад и Бучневич улучшили предыдущее достижение, которое было установлено аж в 1993 году, на четыре секунды. Сам же Павел уложил дубль в 25 секунд, что стало лучшим показателем для игроков «Блюз» за почти 24 года — в 2000 году Павол Демитра справился за то же время. Но до абсолютного рекорда клуба обоим далеко — в 1982 году Джо Маллен потратил на два гола всего восемь секунд.

Впрочем, этот факт вряд ли огорчил Бучневича, который до конца матча успел оформить хет-трик — в середине третьего периода Патрик Руа снял голкипера, и Павел смог поразить пустые ворота. Это его первый натуральный хет-трик в НХЛ — сегодняшний день получился для него по-настоящему особенным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С учётом возрастающих слухов о возможном обмене Бучневича накануне дедлайна, матч с «Айлендерс», который закончился со счётом 4:0 — «островитяне» так и не смогли размочить счёт с 38 бросков в створ — должен стать отличной рекламой Павла для потенциальных покупателей. Правда, и продать «Сент-Луис» теперь может подороже. Впрочем, и самим «блюзменам» россиянин очень пригодится: благодаря победе обладатели Кубка Стэнли — 2019 смогли не потерять место в первой восьмёрке на Западе — борьба за путёвку в плей-офф здесь обещает быть крайне интересной.