«Наши ребята иллюзий не испытывали». Тренер «Локомотива» — о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Во втором периоде удаления нас подкосили. У нас не было недонастроя. „Нефтехимик“, как я считаю, всё равно провёл хороший сезон. Была упорная борьба. Наши ребята иллюзий не испытывали. И мы, и хозяева были настроены на борьбу. Установка в овертайме была забрать шайбу. В овертайме достаточно простые правила», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Напомним, в следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» встретится в гостях с «Автомобилистом». Это будут последние матчи клубов в регулярном сезоне-2023/2024.