«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На девятой минуте первого периода Рауль Акмальдинов с передачи Ярослава Лихачёва открыл счёт в матче.
В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Артёма Серикова и Жан-Себастьена Ди восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Григорий Селезнёв с передач Евгения Митякина и Ивана Ковалёва впервые в матче вывел хозяев вперёд.
На восьмой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Дениса Алексеева сделал счёт 2:2.
В начале овертайма победу гостям принёс бросок защитника Мартина Герната.
В следующей встрече «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» встретится в гостях с «Автомобилистом». Это будут последние матчи клубов в регулярном сезоне-2023/2024.
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