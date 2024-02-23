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«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Акмальдинов (Лихачёв) – 08:44 (5x5)     1:1 Соколов (Сериков, Ди) – 28:44 (5x4)     2:1 Селезнёв (Митякин, Ковалёв) – 35:33 (5x5)     2:2 Иванов (Алексеев) – 47:35 (5x5)     2:3 Гернат (Красковский, Полунин) – 60:39 (3x3)    

На девятой минуте первого периода Рауль Акмальдинов с передачи Ярослава Лихачёва открыл счёт в матче.
В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Артёма Серикова и Жан-Себастьена Ди восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Григорий Селезнёв с передач Евгения Митякина и Ивана Ковалёва впервые в матче вывел хозяев вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Дениса Алексеева сделал счёт 2:2.

В начале овертайма победу гостям принёс бросок защитника Мартина Герната.

В следующей встрече «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» встретится в гостях с «Автомобилистом». Это будут последние матчи клубов в регулярном сезоне-2023/2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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