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В КХЛ осталось два претендента на Кубок Континента

В КХЛ осталось два претендента на Кубок Континента
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В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Таким образом, в КХЛ осталось два претендента на Кубок Континента – приза команде-победительнице регулярного сезона. На него претендуют СКА и московское «Динамо». «Локомотив», «Авангард» и «Металлург» потеряли математические шансы догнать эти два клуба.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярки СКА сыграет дома с «Куньлунем». Московское «Динамо» с 94 баллами в активе находится на второй строчке Запада. Подопечные Алексея Кудашова имеют в запасе две игры – с «Адмиралом» и ЦСКА.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершится в понедельник, 26 февраля.

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