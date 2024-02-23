«Аризона» выставила Ружичку на драфт отказов с целью расторжения контракта из-за скандала

Нападающий «Аризоны Койотс» Адам Ружичка был выставлен клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после скандального видео, в котором игрок сидит рядом с белым порошком и банковской картой. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, хоккеист разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети X скачал его и опубликовал.

Ружичка начал этот сезон в «Калгари Флэймз», провёл 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Позже форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона Койотс». В новом клубе он сыграл три матча, не набрав результативных баллов.

«Аризона» находится на 13-м месте в турнирной таблице Запада, имея в активе 50 очков.