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Квартальнов: «Динамо» может уступать в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер

Квартальнов: «Динамо» может уступать в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о домашнем поражении от СКА (1:5).

«Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня. Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

Хороший соперник, хороший раздражитель. Приходит 15 тысяч на арену, надо им платить за это [хорошей игрой]. Мы должны чувствовать ответственность. Можем уступать в мастерстве, таковы реалии. Но надо бороться, проявлять характер. Это мы можем делать и контролировать. Этот момент упустили сегодня», — цитирует Квартальнова пресс-служба минчан.

«Динамо» закончит регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте Западной конференции. В заключительной встрече минчане сыграют со «Спартаком» в Москве 26 февраля.

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