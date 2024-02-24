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«Торпедо» в игре с ЦСКА потерпело шестое поражение подряд, опустившись на 7-е место Запада

«Торпедо» в игре с ЦСКА потерпело шестое поражение подряд, опустившись на 7-е место Запада
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Абрамов, Классон) – 29:07 (5x5)     0:2 Брютов (Абрамов, Провольнев) – 33:23 (5x5)     1:2 Линч – 40:50 (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В середине второй двадцатиминутки Максим Соркин с передач Виталия Абрамова и Фредрика Классона открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Брютов с передач Виталия Абрамова и Владислава Провольнева удвоил преимущество армейского клуба.

На 50-й секунде третьего игрового отрезка Бобби Линч с передач Василия Атанасова и Максима Летунова размочил счёт в матче.

«Торпедо» в заключительном матче регулярки примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 26 февраля. ЦСКА в этот же день сыграет с московским «Динамо» в гостях.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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