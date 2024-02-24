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«Торпедо» в игре с ЦСКА потерпело шестое поражение подряд, опустившись на 7-е место Запада

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В середине второй двадцатиминутки Максим Соркин с передач Виталия Абрамова и Фредрика Классона открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Брютов с передач Виталия Абрамова и Владислава Провольнева удвоил преимущество армейского клуба.

На 50-й секунде третьего игрового отрезка Бобби Линч с передач Василия Атанасова и Максима Летунова размочил счёт в матче.

«Торпедо» в заключительном матче регулярки примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 26 февраля. ЦСКА в этот же день сыграет с московским «Динамо» в гостях.

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