«Детройт» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис», одержав четвёртую победу кряду

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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, ставшей для них четвёртой кряду.

В составе «красных крыльев» дублем отметился нападающий Алекс Дебринкэт, ещё по шайбе на счету Патрика Кейна, Майкла Расмуссена, Робби Фаббри и Джей Ти Комфера. Автором единственной шайбы гостей стал 21-летний канадец Захари Болдюк, проведший лишь вторую игру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич провёл на льду 18 минут 15 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Его соотечественник и одноклубник Алексей Торопченко за 13.39 на площадке заработал «-2».