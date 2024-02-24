«Детройт» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис», одержав четвёртую победу кряду

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, ставшей для них четвёртой кряду.
В составе «красных крыльев» дублем отметился нападающий Алекс Дебринкэт, ещё по шайбе на счету Патрика Кейна, Майкла Расмуссена, Робби Фаббри и Джей Ти Комфера. Автором единственной шайбы гостей стал 21-летний канадец Захари Болдюк, проведший лишь вторую игру в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
28-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич провёл на льду 18 минут 15 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Его соотечественник и одноклубник Алексей Торопченко за 13.39 на площадке заработал «-2».
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