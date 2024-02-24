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«Детройт» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис», одержав четвёртую победу кряду

«Детройт» на домашнем льду разгромил «Сент-Луис», одержав четвёртую победу кряду
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, ставшей для них четвёртой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кейн (Гостисбер, Дебринкэт) – 00:33     2:0 Расмуссен (Рэймонд, Питри) – 04:21     3:0 Фаббри – 05:24     4:0 Дебринкэт (Зайдер, Спронг) – 19:02 (pp)     4:1 Болдюк (Саад, Уокер) – 32:28     5:1 Комфер (Рэймонд, Расмуссен) – 36:56     6:1 Дебринкэт (Кейн) – 38:34    

В составе «красных крыльев» дублем отметился нападающий Алекс Дебринкэт, ещё по шайбе на счету Патрика Кейна, Майкла Расмуссена, Робби Фаббри и Джей Ти Комфера. Автором единственной шайбы гостей стал 21-летний канадец Захари Болдюк, проведший лишь вторую игру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич провёл на льду 18 минут 15 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Его соотечественник и одноклубник Алексей Торопченко за 13.39 на площадке заработал «-2».

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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