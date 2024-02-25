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Овечкин поделился эмоциями от предстоящего 1400 матча за «Вашингтон»

Овечкин поделился эмоциями от предстоящего 1400 матча за «Вашингтон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о предстоящем 1400-м матче в Национальной хоккейной лиге. В ночь с 24 на 25 февраля россиянин должен выйти в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это серьёзная цифра. Рад, быть только в одной команде. Приятно быть одним из тех, кому это удалось», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never breaks.

На данный момент Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 16 голов и сделал 26 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге Овечкин забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1399 матчах.

«Вашингтон» занимает девятую строчку турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 60 очков. «Флорида», в свою очередь, находиться на третьем месте, записав в свой актив 78 очков.

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