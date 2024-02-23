Овечкин вновь творит историю! Обошёл легенд НХЛ, а «Вашингтон» обыграл «Тампу» Кучерова

Передача Куча не помогла «молниям». «Столичные» теперь фавориты на место в плей-офф!

«Вашингтон» отчаянно гонится за местом в плей-офф. До матча с «Лайтнинг» «столичные» отставали от восьмой строчки аж на шесть очков и даже не были главными претендентами на эту позицию.

«Тампа» уже обосновалась в зоне плей-офф, но её положение было очень неустойчиво. Преимущество всего в пять баллов — при том, что «молнии» сыграли на несколько матчей больше, чем соперники. Побеждать нужно было и «Лайтнинг».

Счёт, однако, открыл «Вашингтон». Да ещё как! Николя Обе-Кюбель в борьбе отобрал шайбу у соперника, обыгрался с бортом, освободившись от опеки, сблизился с воротами и с неудобной «пробил» Андрея Василевского! На третьей минуте «столичные» повели в счёте.

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На 17-й минуте «Кэпиталз» забили второй гол. Он вышел спорным. Том Уилсон в чужой зоне жёстко припечатал Хейдна Флёри — защитник рухнул на лёд. Судьи не остановили игру, канадец отпасовал на Коннора Макмайкла, а нападающий вторым касанием отправил шайбу в ближний угол ворот Васи. 2:0!

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На 30-й минуте «Тампа» отыграла один гол. Никита Кучеров отдал передачу на левый фланг, Брейден Пойнт выкатил Брэндону Хагелю под бросок — 1:2!

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Для Куча это очко стало уже 95-м (36+59) в сезоне.

Долго «молниям» радоваться не удалось. Через три минуты Ти Джей Оши и Дилан Строум шикарно сыграли в защите, отобрав шайбу, последний убежал в контратаку «три в два» и отдал поперечную передачу на Энтони Манту. Бросок в касание — и 3:1 на табло.

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Основные действия, однако, развернулись в третьем периоде.

На 43-й минуте Ник Пол получил передачу в средней зоне, неожиданно сделал рывок по правому флангу и, оттеснив Итана Бира, вылез на пятачок. Бросок в противоход под перекладину — 2:3.

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Всего через 24 секунды «Тампа» и вовсе сравняла! Ник Пербикс отобрал шайбу в чужой зоне, Тайлер Мотт выехал в слот и точно бросил — 3:3!

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Прошло 20 секунд — и «Вашингтон» опять забил! Строум подставил клюшку на пятачке… Но не тут-то было! Тренерский запрос — и судьи отменяют гол из-за офсайда при входе в зону.

Но «столичных» было уже не остановить. На 56-й минуте Алексей Протас ушёл за ворота «Тампы» и отдал в слот на Расмуса Сандина, защитник прицелился — у него было предостаточно времени — и в четвёртый раз в матче пробил Василевского. Бросок точно под ловушкой голкипера!

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А за 62 секунды до конца периода произошло то, чего ждали многие болельщики.

«Тампа» сняла вратаря и закрепилась в чужой зоне. Однако Уилсон, успев первым на отскок, отдал на Александра Овечкина, тот пробросил шайбу между ног Виктора Хедмана и отправил Макмайкла на рандеву с пустыми воротами. 5:3! Не помог даже забег Кучерова, пытавшегося остановить Коннора.

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38-летний Овечкин отметился результативным действием в 10-м матче подряд. Впервые почти за шесть лет — с 2018-го года! Александр набрал 41-е (16+25) очко в 52-й встрече сезона (1527-е в карьере) и сократил отставание от Пола Коффи в списке лучших бомбардиров в истории до четырёх баллов.

Кроме того, Ови стал первым игроком в НХЛ за последние 10 лет в возрасте 38+ лет с 10-матчевой результативной серией. В кампании-2013/2014 в 10 встречах подряд очки набирал легендарный канадский нападающий Мартен Сан-Луи. Также в аналогичной возрастной категории 10-матчевую результативную серию показывали Дэйв Кеон (1979/1980), Бретт Халл (2002/2003) и Сергей Гончар (2012/2013).

Лучший показатель в НХЛ за последние 50 лет, кстати, принадлежит тому же Халлу (12 игр в сезоне-2003/2004). В 11 встречах подряд набирали очки Никлас Лидстрём (2010/2011), Стив Айзерман (2005/2006), дважды Адам Оутс (2000/2001, 2001/2002) и Фил Эспозито (1979/1980).

Для Овечкина результативный пас стал 689-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 64-е место в истории лиги, обойдя Анри Ришара (688). Следующим ориентиром для Овечкина теперь является результат Сергея Фёдорова (696). Экс-нападающий «Кэпиталз» и «Ред Уингз» располагается на 63-й строчке в истории НХЛ и на второй среди россиян, уступая в этом списке лишь Евгению Малкину (785).

Таким образом, Овечкин продолжил погоню за историей. А «Вашингтон» неожиданно обыграл «Тампу» и вышел аж на девятое место в конференции! По потерянным очкам «столичные» даже обгоняют «Лайтнинг» и теперь являются одним из фаворитов на место в плей-офф.