Передача Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть дома «Бостон»

В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (3:2).

Дубль в составе победителей на счету Брока Бёзера. Ещё одну шайбу забросил Филип Гронек.

У гостей отличились Йеспер Боквист и Дэнтон Хайнен.

Российский защитник хозяев Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.