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Передача Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть дома «Бостон»

Передача Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть дома «Бостон»
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В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (3:2).

Дубль в составе победителей на счету Брока Бёзера. Ещё одну шайбу забросил Филип Гронек.

У гостей отличились Йеспер Боквист и Дэнтон Хайнен.

Российский защитник хозяев Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Боквист (Бразо) – 25:25     0:2 Хайнен (Фредерик, Гики) – 31:15     1:2 Бёзер (Задоров, Миллер) – 52:48     2:2 Гронек (Миллер, Петтерссон) – 58:49     3:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 61:32 (pp)    
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