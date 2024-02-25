Передача Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть дома «Бостон»
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В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (3:2).
Дубль в составе победителей на счету Брока Бёзера. Ещё одну шайбу забросил Филип Гронек.
У гостей отличились Йеспер Боквист и Дэнтон Хайнен.
Российский защитник хозяев Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Боквист (Бразо) – 25:25 0:2 Хайнен (Фредерик, Гики) – 31:15 1:2 Бёзер (Задоров, Миллер) – 52:48 2:2 Гронек (Миллер, Петтерссон) – 58:49 3:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 61:32 (pp)
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