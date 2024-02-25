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«Нэшвилл» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Кифер Шервуд (дважды), а также Филип Форсберг и Густав Нюквист.

У хозяев отличились Микаэль Гранлунд и Филип Задина.

«Нэшвилл» одержал четвёртую победу кряду, набрал 64 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 26 февраля будут гостить у «Анахайм Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Акулы» уступили в третьем матче подряд, остались с 35 очками и идут на 15-й строчке Запада. В ближайшей игре «Шаркс» 28 февраля примут дома «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд (Маккэррон, Йози) – 10:14     0:2 Форсберг (Новак, Нюквист) – 38:27 (pp)     1:2 Гранлунд (Эмберсон) – 41:10     1:3 Шервуд (Каррье) – 43:40     2:3 Задина (Рутта) – 49:34     2:4 Нюквист (Форсберг) – 59:48    
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