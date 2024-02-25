«Нэшвилл» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Кифер Шервуд (дважды), а также Филип Форсберг и Густав Нюквист.

У хозяев отличились Микаэль Гранлунд и Филип Задина.

«Нэшвилл» одержал четвёртую победу кряду, набрал 64 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 26 февраля будут гостить у «Анахайм Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Акулы» уступили в третьем матче подряд, остались с 35 очками и идут на 15-й строчке Запада. В ближайшей игре «Шаркс» 28 февраля примут дома «Нью-Джерси Дэвилз».