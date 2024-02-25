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Н. Заварухин назвал сильные стороны «Ак Барса» перед противостоянием в Кубке Гагарина

Н. Заварухин назвал сильные стороны «Ак Барса» перед противостоянием в Кубке Гагарина
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (2:0) в заключительной игре регулярного чемпионата, а также оценил соперника по первому раунду Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс».

«Хотели закончить домашние игры на позитивной ноте, настраивали ребят на тяжёлую игру, на подготовку к плей-офф, где каждая ошибка будет решать судьбу матчей. Парни выполнили установку, сыграли по заданию, самоотверженно, помогли Жене Аликину — и он нам помог.

«Локомотив» — хорошая репетиция «Ак Барса» по стилю? Да, системная, кубковая команда, нужен был такой соперник. «Ак Барс» — опытная, мастеровитая команда, может сыграть нестандартно, мало пропускают», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 он сыграет с казанским «Ак Барсом». Старт серии запланирован на 29 февраля и пройдёт в столице Татарстана.

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