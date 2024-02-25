Если завтра плей-офф КХЛ: как выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина на сегодня

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 остался всего один день. 26 февраля определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.
К этому моменту точно известны по две пары первого раунда Кубка Гагарина в обеих конференциях. На Западе московский «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью», а московское «Динамо» — с минским «Динамо». На Востоке казанский «Ак Барс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» получил в соперники челябинский «Трактор».
Предлагаем посмотреть, как выглядела бы сетка первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Гагарина начинался при нынешней турнирной таблице.
Кубок Гагарина — 2024
Западная конференция:
«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта;
СКА (2) – «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта;
«Локомотив» (3) – ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля;
«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;
«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;
«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;
«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.
Жирным выделены команды, места которых в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата уже точно определены.