Если завтра плей-офф КХЛ: как выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина на сегодня

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 остался всего один день. 26 февраля определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

К этому моменту точно известны по две пары первого раунда Кубка Гагарина в обеих конференциях. На Западе московский «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью», а московское «Динамо» — с минским «Динамо». На Востоке казанский «Ак Барс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» получил в соперники челябинский «Трактор».

Предлагаем посмотреть, как выглядела бы сетка первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Гагарина начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Гагарина — 2024

Западная конференция:

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта;

СКА (2) – «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта;

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля;

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;

«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.

Жирным выделены команды, места которых в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата уже точно определены.