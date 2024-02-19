Вернёт ли «Магнитка» лидерство на Востоке? Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ. LIVE

Финиш регулярки – одно из самых лакомых блюд в КХЛ, особенно в последнее время, когда увеличилось количество матчей, а разного рода интриги живут до самого конца. И пускай с составом кубковых восьмёрок на Западе и Востоке уже почти всё понятно, но всё же невероятно интересно, какие пары сложатся в первом раунде.
Кому достанется чемпион последних двух сезонов ЦСКА, заходящий в новый розыгрыш Кубка Гагарина с нижнего посева? Кто выиграет Восток и полетит в Хабаровск? Или не полетит? Следим за развязкой регулярки КХЛ в нашей трансляции и составляем пары плей-офф каждый день в режиме онлайн.
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Пары первого раунда Кубка Гагарина на данный момент
Западная конференция
СКА – «Динамо» Мн
«Динамо» М – ЦСКА
«Локомотив» — «Торпедо»
«Спартак» — «Северсталь»
Восточная конференция
«Авангард» — «Амур»
«Металлург» — «Лада»
«Салават Юлаев» — «Трактор»
«Ак Барс» — «Автомобилист».
Что ждать от матчей 19 февраля? Их будет всего три, но каждый из них интересен с точки зрения турнирной таблицы. Так, «Металлург» может вернуть себе первое место на Востоке, если не проиграет дома в основное время «Ак Барсу». Правда, у «Авангарда» в любом случае появится игра в запасе, омичи свой матч проводят только завтра.
ЦСКА должен без проблем обыгрывать «Витязь» на своей площадке и приближаться к идущему шестым на Западе «Торпедо» на расстояние одного очка.
Очень важный матч состоится в Москве. Местному «Динамо» обязательно нужно обыгрывать «Салават Юлаев», если бело-голубые хотят всё-таки до последнего бороться со СКА за первое место на Западе. Поражение же практически официально исключит «Динамо» из этой гонки. В свою очередь уфимцам не только важно прервать двухматчевую серию поражений без голов, но и не отстать от «Магнитки» и «Авангарда». Кстати, если «Салават» выиграет в гостях, а «Магнитка» уступит дома «Ак Барсу» в основное время, то уфимцы выберутся на второе место Востока.
На Востоке тоже почти сложилась одна пара — «Автомобилист» и «Ак Барс» плотно уселись на 4-5 местах, хотя ещё могут поменяться друг с другом местами. Из трио «Авангард», «Металлург» и «Салават» никто не выпадет из топ-3, эти команды ведут борьбу за первое место в конференции. Да, пока оно выводит на разогнавшийся и дальневосточный «Амур», но хабаровчане уже в двух очках от идущей седьмой и проигрывающей всем подряд «Лады». Так что прямо сейчас «убегать» от первого места нет никакого смысла.
При этом «Лада», если начнёт набирать очки, ещё может побороться с «Трактором» за шестую позицию. На Востоке, кроме серединки кубковой восьмёрки, всё очень запутано, и пока трудно что-то предугадать.
Итак, какой расклад мы имеем за неделю до конца регулярки.
В Западной конференции всё идёт к тому, что СКА займёт первое место и заодно выиграет Кубок Континента. Петербуржцы опережают московское «Динамо» на 3 очка (на одно, если судить по потерянным), а впереди у них две домашние игры с «Северсталью» и «Куньлунем», плюс выезд в Минск. Даже если бело-голубые будут давить на газ на финише регулярки, им будет очень сложно обойти находящийся в прекрасной форме армейский клуб.
«Спартак» и «Северсталь» потихоньку закрепляются на 4-5 позициях, и это значит, что играть им в первом раунде между собой — тут вряд ли что-то поменяется. Настоящая интрига заключается в том, кто займёт второе-третье места на Западе — «Динамо» М или «Локомотив»? Вторая позиция прямо сейчас выводит на ЦСКА, но армейцы вполне могут обойти на финише забуксовавшее «Торпедо» и стать шестыми. Ну а с восьмым местом уже давно всё ясно: его забронировало за собой минское «Динамо», уже готовящееся к очень вероятно встрече со СКА в плей-офф.