Вернёт ли «Магнитка» лидерство на Востоке? Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ. LIVE

Что ждать от матчей 19 февраля? Их будет всего три, но каждый из них интересен с точки зрения турнирной таблицы. Так, «Металлург» может вернуть себе первое место на Востоке, если не проиграет дома в основное время «Ак Барсу». Правда, у «Авангарда» в любом случае появится игра в запасе, омичи свой матч проводят только завтра.

ЦСКА должен без проблем обыгрывать «Витязь» на своей площадке и приближаться к идущему шестым на Западе «Торпедо» на расстояние одного очка.

Очень важный матч состоится в Москве. Местному «Динамо» обязательно нужно обыгрывать «Салават Юлаев», если бело-голубые хотят всё-таки до последнего бороться со СКА за первое место на Западе. Поражение же практически официально исключит «Динамо» из этой гонки. В свою очередь уфимцам не только важно прервать двухматчевую серию поражений без голов, но и не отстать от «Магнитки» и «Авангарда». Кстати, если «Салават» выиграет в гостях, а «Магнитка» уступит дома «Ак Барсу» в основное время, то уфимцы выберутся на второе место Востока.