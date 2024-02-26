«Отличное место, зимой +30». Форвард «Сочи» вспомнил американские города, в которых играл

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал о жизни в американских городах во время выступления в Северной Америке.

«Я играл в двух клубах: «Форт Уэйн» — вообще один из самых старых клубов в истории, там ничего нет, кроме хоккея, люди там очень его любят. Дворец на 10 тысяч зрителей, каждая игра битком, в продуктовом тебя все узнают, желают удачи. Второй клуб, «Брэмптон», был в 20 минутах от Торонто, и там хватало и «Мэйпл Лифс», и «Марлиз» в АХЛ, на нас внимания особенно никто не обращал.

Ты занимаешься обычно там спортом, нигде не гуляешь и уделяешь время своей работе. Если особо никуда не ходить, то нормально, у меня проблем никаких не было. В АХЛ некоторое время провёл в «Тусоне» (фарм-клуб «Аризоны»), отличное место, там зимой +30 — как Сочи у нас, одно удовольствие», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.