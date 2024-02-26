Форвард «Сочи»: Ротенберг — лидер в раздевалке, максималист, хочет выигрывать любые матчи

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин оценил главного тренера СКА Романа Ротенберга, вместе с которым выступал на предсезонном турнире 3х3.

«Игра в турнире 3х3 за команду Петербурга? Тренировался в Москве, приехал поиграть в хоккей. Был наслышан о Романе Борисовиче, поработал с ним в одной раздевалке. Была классная команда — Никишин, Князев, Гущин, очень талантливая молодёжь, приятно было в такой компании находиться. Ротенберг был лидером в раздевалке, и, хотя турнир был товарищеским, все были настроены выиграть. Это человек-максималист, хочет выигрывать любые матчи. Это запало в душу: когда выходишь, то думаешь только о победе», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.