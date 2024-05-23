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Гендиректор «Салавата» Баширов: нам нужны трансферы

Гендиректор «Салавата» Баширов: нам нужны трансферы
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что для усиления команды уфимскому клубу необходимы трансферы игроков.

«В глобальном смысле у нас всё присутствует. Есть история клуба, болельщики, прекрасный город. Можно было помечтать об увеличении бюджета. И, безусловно, нам нужны трансферы», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в серии из шести матчей. Уфимцы второй год подряд вылетают в первом раунде плей-офф КХЛ. Ранее «Салават» в первом раунде уступил «Адмиралу».

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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