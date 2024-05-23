Гендиректор «Салавата» Баширов: нам нужны трансферы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что для усиления команды уфимскому клубу необходимы трансферы игроков.

«В глобальном смысле у нас всё присутствует. Есть история клуба, болельщики, прекрасный город. Можно было помечтать об увеличении бюджета. И, безусловно, нам нужны трансферы», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в серии из шести матчей. Уфимцы второй год подряд вылетают в первом раунде плей-офф КХЛ. Ранее «Салават» в первом раунде уступил «Адмиралу».