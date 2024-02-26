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«Ожидал худшего, но они очень старательные». Игрок «Сочи» — об уровне китайских хоккеистов

«Ожидал худшего, но они очень старательные». Игрок «Сочи» — об уровне китайских хоккеистов
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Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал об игре за китайский «ОРДЖИ» в ВХЛ.

«Как занесло в китайский клуб ВХЛ? В первую очередь хочу отметить, что меня туда пригласил тренер, с которым я работал в ECHL, был прекрасно с ним знаком, понимал, на какие роли я туда еду. Он прекрасный психолог и тренер, сделал хороший коллектив, где были и канадцы, и американцы, и белорусы, и русские, и китайцы. От местных ребят я ожидал худшего, но видно, что хоккей — чуть неестественно для них. Они очень старательные, китайцы — трудолюбивый народ, если будут больше времени уделять подготовке, то будут хорошие хоккеисты», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате»:
«Кузнечики на вкус — как чипсы». Он играл в Китае и Германии, а теперь побил рекорд в КХЛ
Эксклюзив
«Кузнечики на вкус — как чипсы». Он играл в Китае и Германии, а теперь побил рекорд в КХЛ
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