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«Мы на правильном пути, команда строится». Главный тренер «Сочи» подвёл итоги сезона

«Мы на правильном пути, команда строится». Главный тренер «Сочи» подвёл итоги сезона
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги сезона. Сочинский клуб занял 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Благодарен, что мне дали такой шанс, это серьёзный шаг для меня, первый сезон. Он получился тяжёлым, я не ожидал. Сезон начался хорошо, неплохо мы играли. Было шесть побед подряд, всё шло нормально, но обстоятельства так сложились, что в ноябре-декабре у нас начались болезни. Стали подключать много молодых ребят, немного не получился этот период. Но потом нашли новые сочетания, «химию», и концовка удалась.
За последние четыре года это лучший сезон «Сочи» по таблице, по очкам. 19 побед в этом году. Но мы не до конца довольны, потому что не попали в плей-офф. Что касается становления команды, то команда строится, и мы на правильном пути.

Здорово в этом сезоне сыграл Тянулин, который побил рекорд клуба по очкам. Также могу отметить Грэма, который побил рекорд как атакующий защитник по очкам. В целом мы играем и обучаем ребят играть в атакующий хоккей, который нравится зрителям. Это современный хоккей, который приводит зрителей во дворцы. Люди хотят смотреть такой хоккей. В этом году мы забили больше всего шайб за историю клуба. Очень важно, что ребята в этом компоненте прибавляют. Много молодых ребят, пришедших из Вышки, МХЛ, которые прогрессируют. Тот же Сероух у нас отыграл первый сезон, прогрессировал и стал основным игроком нашей команды. Это большой плюс, когда ребята растут», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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