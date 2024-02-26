«Барыс» завершил сезон победой над «Сибирью», прервав четырёхматчевую серию поражений

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0, прервавшей их четырёхматчевую серию поражений.

Автором единственной заброшенной шайбы стал 28-летний казахстанский нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков, отличившийся в середине встречи.

25-летний страж ворот «Барыса» Андрей Шутов отразил все 38 бросков по воротам и провёл четвёртую «сухую» игру в сезоне.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил сезон на последнем, 12-м, месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (67) – на 10-й строчке.