Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» в яркой встрече обыграло ЦСКА, отыгравшись с 1:3 и продлив победную серию

«Динамо» в яркой встрече обыграло ЦСКА, отыгравшись с 1:3 и продлив победную серию
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3, которая стала для них девятой кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Рашевский (Гусев, Уил) – 20:29 (5x4)     1:1 Слепышев (Соркин, Нестеров) – 26:25 (5x4)     1:2 Мамин (Светлаков, Абрамов) – 38:53 (5x5)     1:3 Нестеров (Окулов, Абрамов) – 46:10 (5x5)     2:3 Рашевский (Гусев, Менелл) – 55:59 (5x3)     3:3 О'Делл (Гусев, Уил) – 58:03 (5x5)     4:3 Уил (Миронов, Ильенко) – 63:45 (3x3)    

Счёт в матче был открыт лишь на старте второго периода – в большинстве отличился нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Однако на эту шайбу в большинстве армейцы ответили своим голом в неравных составах Антона Слепышева. Уже к концу этого игрового отрезка Максим Мамин вывел гостей вперёд. В первой половине заключительного отрезка встречи защитник Никита Нестеров увеличил преимущество гостей – 3:1. Однако на последних минутах встречи Рашевский оформил дубль, сократив отставание при игре «5 на 3», а затем Эрик О’Делл сравнял счёт за две минуты до финальной сирены.

За минуту до конца овертайма Джордан Уил принёс победу «Динамо» в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом», а санкт-петербургский СКА получил в оппоненты нижегородское «Торпедо».

«Динамо» же узнало своего соперника днём ранее – им стал одноимённый клуб из Минска.

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
Сетка Кубка Гагарина - 2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android