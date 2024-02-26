«Динамо» в яркой встрече обыграло ЦСКА, отыгравшись с 1:3 и продлив победную серию

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3, которая стала для них девятой кряду.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второго периода – в большинстве отличился нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Однако на эту шайбу в большинстве армейцы ответили своим голом в неравных составах Антона Слепышева. Уже к концу этого игрового отрезка Максим Мамин вывел гостей вперёд. В первой половине заключительного отрезка встречи защитник Никита Нестеров увеличил преимущество гостей – 3:1. Однако на последних минутах встречи Рашевский оформил дубль, сократив отставание при игре «5 на 3», а затем Эрик О’Делл сравнял счёт за две минуты до финальной сирены.

За минуту до конца овертайма Джордан Уил принёс победу «Динамо» в этом матче.

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Таким образом, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом», а санкт-петербургский СКА получил в оппоненты нижегородское «Торпедо».

«Динамо» же узнало своего соперника днём ранее – им стал одноимённый клуб из Минска.