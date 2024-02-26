Главный тренер ЦСКА поделился мнением о том, что в первом раунде не будет встречи со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил мнение о том, что его команде удалось избежать встречи с санкт-петербургским СКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Можно ли назвать «Локомотив» в плей-офф меньшим злом для ЦСКА в сравнении с возможной встречей со СКА? Наверное, банально, но я не могу заглядывать в будущее. Вот так случилось. Наши мысли, как я уже отвечал на все такие вопросы, о том, что нас больше волнует начинка своей игры и наши действия на льду. ЦСКА всегда играет на победу, любые матчи, вне зависимости это начало или конец сезона.

Так как регулярку мы играли волнами, то многое у нас не складывалось в матчах с теми соперниками, которых вы назвали. Они нас обыгрывали и обыгрывали достаточно уверенно. Против фактов сложно что-то сказать. Кто лучше, а кто хуже, никогда много не рассуждал на эту тему. Но вы правильно заметили, что наши встречи со СКА отличались от встреч с «Локомотивом».

Поэтому ответ очевиден. Но как я уже сказал, этот ответ больше для журналистов. В общем и в целом мы не выбираем себе ни когда ты в начале таблицы, ни когда ты в конце таблицы. Всё идёт своим чередом, и мы беспокоимся о нашей игре. Поэтому любой соперник, с кем мы бы ни встретились, он опасен. Дай бог, мы сможем перегруппироваться и показать тот победный хоккей, сделав какую-то интригу, начиная с первого раунда», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, серия между «Локомотивом» и ЦСКА начнётся с двух игр в Ярославле. Первый матч состоится 29 февраля.