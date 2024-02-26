«Поначалу и мысли не было». Кудашов рассказал, каким образом он следил за матчем СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как узнал накануне о поражении СКА от «Куньлунь Ред Стар» (2:3), благодаря которому его команда досрочно стала обладателем Кубка Континента.

«Отличная игра, отличная атмосфера. Последняя игра сезона с таким сюжетом. Думаю, что всем понравилось. Давайте к вопросам.

С какими чувствами вчера следил за матчем СКА и мог ли предположить такой поворот событий? Начну по порядку. Следил за игрой с третьего периода, потому что поначалу, как вы сказали, и мысли такой не было. Был на улице на катке с младшим сыном. Потом смотрю, что мне звонят. И вот только тогда я узнал, какой там счёт и как идёт игра. Но третий период смотрел. Не знаю, с какими чувствами. Просто принял это, как оно случилось», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно накануне после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.