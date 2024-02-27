Все результаты игрового дня НХЛ 27 февраля
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Сегодня, 27 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Протас (Манта, Макмайкл) – 06:30 2:0 Карлсон (Строум) – 08:30 (pp) 2:1 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 10:12 2:2 Пинто (Хэмоник, Ткачук) – 12:41 3:2 Пасиоретти (Сгарбосса, Макмайкл) – 18:33 (pp) 4:2 Маленстин (Протас, Обе-Кюбель) – 18:47 4:3 Ткачук (Тарасенко, Пинто) – 21:27 5:3 Лапьер (Маленстин, Бир) – 21:58 6:3 Лапьер (Манта, Протас) – 30:55
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пулок – 15:59 1:1 Дюшейн (Харли, Стэнковен) – 27:11 (pp) 1:2 Маклин (Энгвалль, Пулок) – 35:24 2:2 Стэнковен (Джонстон) – 38:17 2:3 Хорват (Барзал, Райлли) – 62:54
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Байфилд, Энглунд) – 06:45 1:1 Хайман (Макдэвид) – 19:36 1:2 Лаферрье (Копитар, Рой) – 27:34 2:2 Драйзайтль (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 35:56 (pp) 3:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 41:25 4:2 Ньюджент-Хопкинс (Браун, Янмарк) – 56:31
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Шаттенкирк, Боквист) – 05:53 1:1 Эберле – 24:45 (pp) 1:2 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 37:08 2:2 Данн (Бураковски, Гурд) – 45:29 3:2 Бьёркстранд (Борген, Веннберг) – 54:30 3:3 Койл (Пастрняк, Маршан) – 57:08 (pp) 4:3 Ямамото – 65:00
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 82 очками после 60 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 82 очками после 60 матчей.
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