Ничушкин прошёл программу помощи НХЛ и вернулся! Но до игр пока не допущен

Валерий Ничушкин вернулся! Нападающий, пропустивший последние полтора месяца из-за участия в программе помощи игрокам, через которую хоккеисты лиги проходят в случае алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Что конкретно случилось с россиянином, не раскрывается, но мы уже не раз описывали все его злоключения за прошедший год. Сейчас главное, что он разобрался с проблемами, какими бы они ни были, и вернулся в строй. Ему дали разрешение на тренировки с командой – основной этап программы помощи он уже прошёл и сейчас находится в фазе долечивания.

Он уже успел провести первую тренировку с командой, где все ждут его скорого возвращения в состав. «Он отличный парень, замечательный товарищ по команде и, конечно, потрясающий игрок. Здорово, что он вернулся в команду. Ждём, когда он появится в составе на матч», — сказал Натан Маккиннон.

«Мы все его поддерживаем. Здорово, что он вернулся. Надеюсь, он сможет набрать форму, нужно дать ему столько времени, сколько ему нужно. Мы все его уважаем, он – большая часть команды. В конечном итоге все мы – люди, и ментальное здоровье важнее хоккея. Он – наш ключевой игрой перед воротами. Он как поезд, так что надеюсь, он снова сможет завести свой мотор», — заявил Кейл Макар.

«Перед попаданием в программу помощи он, пожалуй, показывал свой лучший хоккей за карьеру в НХЛ. Он в самом расцвете сил и очень ценен для нас», — отметил Микко Рантанен.

В Северной Америке успели быстро подсчитать, что в прошлом году с Ничушкиным в составе «Колорадо» одержал 39 побед в 53 матчах и потерпел 16 поражений в 29 матчах без него. В этом году было 26 побед в 40 матчах, когда Ничушкин играл, а без него проиграл восемь из 19.

Более того, «Колорадо» до 11 января (последний матч Ничушкина) шёл восьмым в лиге по большинству и меньшинству, девятым – по ожидаемым голам «пять на пять». Статистика за последние полтора месяца – 19-е по большинству, 25-е по меньшинству и 20-е – по ожидаемым голам «пять на пять».

Ничушкин был одним из самых горячих игроков НХЛ, когда был вынужден взять паузу. После небольшой пробуксовки на старте сезона он набрал отличный ход и выбил 34 (20+14) очка в своих последних 27 матчах и даже сейчас не потерял четвёртого места в списке бомбардиров «лавин».

Но об играх пока, конечно, речи не идёт, Ничушкину сначала предстоит войти в привычный ритм и получить разрешение играть. Тому же одноклубнику Ничушкина Жирару, также участвовавшему в программе помощи в этом сезоне, понадобилось около 10 дней после возобновления тренировок, чтобы появиться в составе на матч.

«Он – важная часть нашей команды. Статистика довольно очевидна, когда смотришь на матчи, когда он был в составе, и когда не был. Это показывает, как много он значит для команды. Надеемся, он вернётся в хорошем душевном состоянии, как было с Жираром. Тот вернулся заряженным энергией, с отличным самочувствием и отличной игрой. Надеюсь, с Вэлом будет так же», — отметил главный тренер Джаред Беднар.

Беднар также сообщил, что россиянин точно не поможет «лавинам» в ближайшем домашнем матче с «Далласом» (он состоится в ночь на 28 февраля мск), а также на выезде по маршруту Чикаго-Нэшвилл (1-3 марта). Дальше «Колорадо» проведёт три домашних матча (5-9 марта). Возможно, к этому времени Валерий уже получит разрешение на участие в матчах?