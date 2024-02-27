Матч первого раунда плей-офф ВХЛ «Норильск» — «Рубин» отменён из-за непогоды

Третий матч 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги между «Норильском» и «Рубином» не состоится из-за погодных условий, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

«Матч №3 в рамках 1/8 финала плей-офф между „Норильском“ и „Рубином“ сегодня не состоится из-за погодных условий. Наша команда не смогла вылететь в Норильск. Дополнительная информация будет опубликована позже», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в первой встрече победу одержал ХК «Норильск» со счётом 3:2. Во второй игре хозяева площадки взяли убедительный реванш со счётом 5:1. Ответные матчи в Норильске должны были пройти 27 и 28 февраля.

Отметим, что «Рубин» по итогам регулярки ВХЛ занял второе место, набрав после 56 встреч 84 балла. «Норильск» же стал 15-м с 64 очком в активе.